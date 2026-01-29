Santarém cria centros de acolhimento nas zonas mais afectadas pela tempestade Kristin

A Câmara de Santarém accionou o Plano Municipal de Emergência e de Protecção Civil, na sequência dos danos causados pela tempestade Kristin, que causaram interrupções no abastecimento de água e energia eléctrica em várias freguesias do concelho.



Como primeiras medidas implementadas no âmbito do plano, foram criados centros de acolhimento de proximidade nas zonas mais afectadas, com as valências de banhos quentes, mesas e cadeiras para permanência temporária, arcas frigoríficas para conservação de alimentos e pontos de carregamento de telemóveis e outros equipamentos.



Os centros de acolhimento estão localizados nos seguintes localidades: Arneiro das Milhariças – Bombeiros Voluntários de Pernes; Gançaria – edifício sede da associação;

Alcanede – Pavilhão Desportivo de Alcanede; Amiais de Cima e Amiais de Baixo – Casa do Povo (energia e banhos), CD Amiense (banhos), sede da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo (energia); Abrã e Amiais de Cima – Associação Cultural e Recreativa da Abra; Vale de Figueira – Alvitejo.



A Câmara de Santarém refere que continua a acompanhar a situação em articulação com as entidades competentes, apelando à serenidade da população e à utilização destes espaços sempre que necessário.