29/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-01-2026 16:56

Tempestade causa destruição nos cemitérios da Barroca e Lamarosa

Queda de árvores devido à força do vento derrubou muros e destruiu campas dos cemitérios. Edifício da junta também foi afectado e um homem teve de ser realojado.

A passagem da tempestade Kristin deixou um rasto de destruição nos cemitérios da Barroca e da Lamarosa, na União de Freguesias de Olaia e Paço, concelho de Torres Novas. A foça do vento derrubou ciprestes das imediações para dentro dos cemitérios danificando muros e campas, disse a O MIRANTE o presidente da Junta de Olaia e Paço, Rui Nunes.

“Estamos neste momento a efectuar o corte de uma da árvores mas calculo que no cemitério da Lamarosa tenham sido danificadas entre 10 a 15 campas e no da Barroca entre cinco a 10”, afirmou o autarca. A junta de freguesia tem os seus meios empenhados no terreno, mas dado o volume de ocorrências teve de recorrer a meios externos para conseguir dar resposta às situações mais urgentes.

Além dos cemitérios a depressão causou estragos em telhados de habitações nas várias localidades da união de freguesias. Um cidadão teve mesmo de ser realojado em casa de familiar, depois de o telhado da sua habitação ter sofrido danos com a queda de uma árvore. O telhado do edificío da junta em Paço também “não aguentou e terá de ser reparado”, referiu o autarca.

À semelhança do que acontece noutras freguesias do concelho, a energia e as comunicações falharam e há situações de inundações. Na tarde desta quinta-feira, 29 de Janeiro, localidades como Pé de Cão e Valhelhas continuavam sem água.

