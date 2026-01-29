uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 29-01-2026 17:02

Tempestade Kristin deixa Tomar em estado de emergência e sem electricidade

Passagem do mau tempo causou queda de árvores, destruição de estruturas, muros derrubados e acumulação de detritos nas vias públicas. Autarquia informa que não há ainda previsão para a reposição da electricidade.

A Câmara de Tomar activou o Plano Municipal de Emergência e colocou o concelho em estado de alerta na sequência dos estragos provocados pela tempestade Kristin, que atingiu o território na quarta-feira. O vendaval causou a queda de inúmeras árvores, destruição de estruturas, muros derrubados e acumulação de detritos nas vias públicas, criando condições perigosas para a circulação. Existem ainda várias estruturas em risco de queda.
Ao nível dos serviços essenciais, quase todo o concelho está sem electricidade, com excepção da zona central da cidade. Registam-se também falhas generalizadas nas telecomunicações e interrupções no abastecimento de água, em parte devido à falta de energia nas estações. Os serviços de saúde estão a funcionar normalmente.
A autarquia informa que não há ainda previsão para a reposição total da electricidade, dada a dimensão dos estragos. As equipas da E-Redes estão no terreno, em conjunto com os serviços municipais, Protecção Civil, Bombeiros, forças de segurança, Juntas de Freguesia e Sapadores Florestais, contando ainda com reforços vindos da Área Metropolitana de Lisboa. Os trabalhos decorrem em condições difíceis, uma vez que o mau tempo deverá continuar nas próximas horas.
O município apela à população para evitar deslocações desnecessárias, não circular em zonas afectadas por árvores ou estruturas instáveis e seguir as indicações das autoridades. A autarquia garante que continuará a acompanhar a situação, tendo como prioridade a segurança da população e a reposição gradual da normalidade.
