Várias localidades de Torres Novas continuam sem electricidade

Presidente do município diz que no concelho a falta de electricidade é neste momento a maior preocupação e dá conta de uma família realojada em habitação municipal.

A falta de electricidade devido à passagem da depressão Kristin continua a afectar várias localidades do concelho de Torres Novas, nesta quinta-feira, 29 de Janeiro. O presidente do município, José Trincão Marques, diz a O MIRANTE que todas as situações contam mas que neste momento a falta de electricidade é a maior preocupação e aquela que mais impacto está a ter na vida das pessoas.

O autarca garante que se tem empenhado junto da E-Redes numa tentativa de acelerar a resolução do problema e conseguir dar às populações afectadas uma previsão da reposição da electricidade. O elevado número de ocorrências e a queda de postes de electricidade estará a contribuir para o atraso na resolução do problema.

“A nossa grande preocupação é com a falta de electricidade. Ainda temos zonas do concelho sem electricidade e ainda há pouco falei com a E-Redes; estão assoberbados com trabalho”, referiu.

De acordo com a última comunicação oficial disponível, assinada pelo autarca, responsável máximo da Protecção Civil daquele concelho, Torres Novas registou mais de 200 de ocorrências, estando 90% das quais consolidadas. Entre outras estão quedas de árvores; queda de postes e estruturas fixas; desmoronamento de barreiras; transbordo de linhas de água que motivaram o encerramento de estradas; resgate de animais. Três pessoas da mesma família, adiantou a O MIRANTE, tiveram de ser realojadas em casa municipal depois de um muro contíguo ter danificado a habitação onde residiam, em Alcorochel.

Permanecem cortas as vias: EM 570 (junto à vala das cordas) e estradas de acesso ao Paúl do Boquilobo; Moinho da Cova; EM 557-3 – liga Zibreira aos Liteiros; Cruzamento da Estrada de S. Pedro com a rua Engenheiro Jorge Marques Oliveira (Boquilobo) até ao cruzamento da Rua general Humberto Delgado com a Rua do Ribeiro (Brogueira).