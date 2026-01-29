Vizinho abusou sexualmente de menina de 12 anos em Vila Franca de Xira

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem de 20 anos, fortemente indiciado por crimes de abuso sexual de crianças agravados e crimes de pornografia de menores, cometidos contra uma menina de 12 anos, em contexto de vizinhança.

Os factos ocorreram no verão de 2025, na residência do suspeito, localizada em Vila Franca de Xira. O homem reside no mesmo prédio da vítima e respectiva família, conhecendo as suas rotinas e dinâmicas familiares. Com base nessa relação de confiança estabelecida ao longo dos anos e aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, o suspeito veio a seduzi-la e a concretizar vários crimes contra a sua autodeterminação sexual, refere a PJ.

Inicialmente a menor manteve segredo, a pedido do predador sexual, acabando depois por revelar indícios dos abusos em contexto escolar com os amigos, suspeita que foi validada e comunicada ao piquete da PJ. Realizadas as diligências específicas nestas matérias, a Judiciária traçou o perfil do suspeito como sendo um abusador sexual e pornógrafo infantil, sugerindo a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção do suspeito às autoridades judiciárias. Cumpridos os referidos mandados, foi confirmada a suspeita das autoridades, apurando-se ainda a existência de outras potenciais vítimas on-line, menores de idade, algumas do concelho de VFX.

O detido será presente hoje a primeiro interrogatório de arguido detido para efeitos de aplicação de medidas de coação.