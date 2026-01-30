uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-01-2026 15:57

20% do concelho de Azambuja continua sem electricidade

electricidade alta tensao
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No concelho de Azambuja estima-se que 20% do território continue sem fornecimento de energia eléctrica, divido à passagem da tempestade Kristin. Arrifana, algumas ruas em Casais de Baixo, Casais de Vale Coelho e Casais dos Britos são algumas das localidades afectadas.

No concelho de Azambuja estima-se que 20% do território continue sem fornecimento de energia eléctrica, divido à passagem da tempestade Kristin. Arrifana, algumas ruas em Casais de Baixo, Casais de Vale Coelho e Casais dos Britos são algumas das localidades afectadas.

A Câmara de Azambuja garantiu, em comunicado emitido esta sexta-feira, 30 de Janeiro, que mantém contacto permanente com a E-Redes, acompanhando de perto a evolução da situação da falha de energia eléctrica e assegurando a actualização regular da informação relativa ao concelho.

De acordo com a informação mais recente da E-Redes, cerca de 80% do concelho de Azambuja já se encontra com o fornecimento de energia elétrica restabelecido.

A empresa, refere a autarquia, encontra-se a trabalhar para repor o serviço na totalidade, prevendo-se que o fornecimento continue a ser restabelecido de forma gradual nas restantes áreas.

"Os danos registados na rede eléctrica são de grande dimensão. Apesar da E-Redes ter mobilizado todos os recursos disponíveis para o terreno, a magnitude dos estragos está a condicionar a rapidez dos trabalhos, justificando a demora na reposição integral do serviço", lê-se na nota.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar