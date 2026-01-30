uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 30-01-2026 07:00

Agressor com pulseira electrónica tentou matar a mulher em Vila Franca de Xira

Cego com ciúmes, homem saiu da sua habitação onde estava com pulseira electrónica e tentou atacar a mulher. Acabou detido e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Foram momentos de pânico vividos por uma mulher na cidade de Vila Franca de Xira a 25 de Janeiro, depois do seu companheiro a ter tentado matar com uma pistola. O homem, de 40 anos, já tinha um historial criminal por vários crimes, encontrava-se já sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na sua habitação, com pulseira electrónica, por estar indiciado pela prática de um outro crime de violência doméstica cometido anteriormente contra outra vítima.
Cego com ciúmes, voltou a praticar o mesmo crime de violência doméstica e desta vez acabou detido pela Polícia de Segurança Pública e agora vai aguardar julgamento em prisão preventiva, suspeito da prática de crimes de violência doméstica, dano qualificado, evasão, ameaças e detenção de arma proibida.
O caso aconteceu na sequência da comunicação de uma ocorrência de violência doméstica com recurso a arma de fogo em que os polícias deslocaram-se de imediato ao local, tendo encontrado a vítima visivelmente abalada. Esta relatou que o seu companheiro se tinha dirigido à porta do prédio da sua residência momentos antes, onde a agrediu, dando início a uma discussão motivada por ciúmes.
Segundo a PSP, ao aperceber-se do conflito, o pai da vítima dirigiu-se à janela da habitação e confrontou o suspeito, informando-o de que as autoridades já tinham sido chamadas. Perante esse aviso, o indivíduo enfureceu-se, retirou uma arma de fogo do interior da viatura em que seguia e efectuou quatro disparos, um dos quais atingiu uma das janelas da residência, deixando os moradores da zona em pânico. De seguida colocou-se em fuga para parte incerta.
As autoridades apuraram que o suspeito se encontrava sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com fiscalização electrónica. Após os disparos, o indivíduo tentou obter uma justificação junto de uma unidade hospitalar para a violação da medida de coação, tentando dizer que se ausentou da sua casa por se sentir indisposto. Os polícias acabaram por o localizar e interceptar no Hospital Vila Franca de Xira. Após a recolha de meios de prova, diz a PSP, foi emitido um mandado de detenção pela autoridade de polícia criminal, de modo a garantir a segurança da vítima, bem como do filho menor de ambos. O agressor foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, onde permaneceu para ser presente aos tribunais e perceber que vai aguardar julgamento em prisão preventiva, com o tribunal a considerar existir perigo para a vida da criança e da mãe se o homem fosse deixado em liberdade.

