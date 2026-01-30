Sociedade | 30-01-2026 15:26
Água das torneiras é segura nos concelhos servidos pela Águas do Ribatejo
Director-geral garante que é seguro consumir água das torneiras nos sete conselhos servidos pela da Águas do Ribatejo. Esclarecimento dado a O MIRANTE na sequência do alerta da DGS sobre riscos na segurança da água após a tempestade Kristin.
O director-geral da Águas do Ribatejo, Miguel Carrinho, garantiu esta sexta-feira, 30 de Janeiro, que é seguro consumir água das torneiras ligadas à rede pública de abastecimento, não havendo qualquer risco de contaminação.
“Estamos em condições de garantir que é totalmente seguro o consumo de água nos concelhos abrangidos pela Águas do Ribatejo”, disse em declarações a O MIRANTE Miguel Carrinho, sublinhando que a água fornecida pela empresa intermunicipal apresenta os mesmos parâmetros de qualidade que apresentava antes da passagem da depressão Kristin, sendo de boa qualidade e em conformidade com as normas previstas.
Caso houvesse algum problema com a qualidade da água que chega a casa das pessoas, garantiu, a população teria sido devidamente informada.
As declarações de Miguel Carrinho surgem a propósito do comunicado emitido pela Direcção-Geral da Saúde a alertar para riscos na segurança da água após a tempestade Kristin e os cortes de energia, recomendando cuidados no consumo e no saneamento.
A DGS aconselha mesmo a população a não beber água da torneira, lavar alimentos ou escovar os dentes com essa água, a menos que exista confirmação oficial da sua segurança, devendo, sempre que possível, utilizar água engarrafada.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar