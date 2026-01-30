Água das torneiras é segura nos concelhos servidos pela Águas do Ribatejo

Director-geral garante que é seguro consumir água das torneiras nos sete conselhos servidos pela da Águas do Ribatejo. Esclarecimento dado a O MIRANTE na sequência do alerta da DGS sobre riscos na segurança da água após a tempestade Kristin.

O director-geral da Águas do Ribatejo, Miguel Carrinho, garantiu esta sexta-feira, 30 de Janeiro, que é seguro consumir água das torneiras ligadas à rede pública de abastecimento, não havendo qualquer risco de contaminação.

“Estamos em condições de garantir que é totalmente seguro o consumo de água nos concelhos abrangidos pela Águas do Ribatejo”, disse em declarações a O MIRANTE Miguel Carrinho, sublinhando que a água fornecida pela empresa intermunicipal apresenta os mesmos parâmetros de qualidade que apresentava antes da passagem da depressão Kristin, sendo de boa qualidade e em conformidade com as normas previstas.

Caso houvesse algum problema com a qualidade da água que chega a casa das pessoas, garantiu, a população teria sido devidamente informada.

As declarações de Miguel Carrinho surgem a propósito do comunicado emitido pela Direcção-Geral da Saúde a alertar para riscos na segurança da água após a tempestade Kristin e os cortes de energia, recomendando cuidados no consumo e no saneamento.