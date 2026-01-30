Alunos da Escola Superior de Rio Maior participam em expedição entre Constância, Chamusca e Barquinha

Os alunos do 3.º ano da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) vão participar, nos dias 26 e 27 de Fevereiro, numa expedição de dois dias com pernoita, que atravessa os concelhos de Constância, Chamusca e Vila Nova da Barquinha, combinando modalidades de desporto de natureza e trabalho em equipa. A actividade começa no primeiro dia com um percurso de canoagem e stand up paddle (SUP) entre Constância e a Chamusca. Os participantes organizam-se em equipas de quatro elementos, com acesso a um kayak sit-on-top duplo e duas pranchas de SUP, sendo responsáveis pela gestão do material e do esforço físico ao longo de todo o trajecto.

No segundo dia, a expedição prossegue com um percurso de BTT entre a Chamusca e Vila Nova da Barquinha, seguido de um trajecto pedestre entre a Barquinha e Constância. Cada equipa escolhe dois elementos para realizar o percurso de bicicleta, devidamente marcado em GPS, enquanto os restantes cumprem o percurso a pé, também previamente definido. A pernoita será comum a todos os participantes, na zona da Chamusca, estando a alimentação prevista em regime de autonomia. Para além da vertente pedagógica e desportiva, a iniciativa insere-se nos objectivos da missão da ESDRM, promovendo a formação técnica e científica dos alunos, a valorização do desporto e a ligação ao território.

A expedição servirá ainda para recolha de dados no âmbito de um doutoramento em Motricidade Humana, da Universidade de Évora, dedicado ao impacto do desporto de natureza no desenvolvimento pessoal e social dos participantes, integrando um estudo sobre expedições e actividades multidesportivas.