Sociedade | 30-01-2026 10:42

Autoridades procuram saber quem era o motorista falecido em Vila Franca de Xira

Identidade da vítima está a ser difícil de apurar mesmo para as autoridades locais. Presidente do município também tentou saber pormenores para endereçar condolências à família mas até hoje a informação corre a conta-gotas.

Foi a primeira morte confirmada da passagem da depressão Kristin pelo país, a de um motorista que não evitou a queda de uma árvore - que estava saudável - em frente ao posto da Repsol na Estrada Nacional 1 em Vila Franca de Xira, na zona de Povos.
O condutor, paquistanês, tinha pão dentro da carrinha, segundo revelou publicamente o comandante dos bombeiros de VFX, Paulo Carolino. Algumas fontes acreditam que se tratava de um motorista que trabalhava para uma empresa do concelho de Arruda dos Vinhos.
A ficha da ocorrência nos bombeiros que foram ao local diz que a identidade e residência do condutor é desconhecida. Segundo o nosso jornal apurou, o próprio presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, tentou obter informações junto da protecção civil no sentido de endereçar condolências à família ou até realizar um voto de pesar em reunião de câmara mas, até ao momento, a identidade do condutor permanece por apurar. O corpo da vítima estava ainda para autópsia ao final de quinta-feira, 29 de Janeiro, segundo fonte hospitalar.
O acidente foi tratado pela divisão de trânsito de Lisboa da PSP e, até ao momento, aquela força policial ainda não avançou com quaisquer dados que apontem para o facto do condutor ser ou não residente no concelho de VFX. A passagem da depressão no concelho, recorde-se, levou o Serviço Municipal de Protecção Civil de Vila Franca de Xira a registar 73 ocorrências associadas à passagem da Depressão Kristin, com ventos muito fortes e chuva intensa. As autoridades contabilizaram quedas de árvores, queda de estruturas temporárias, deslizamento de terras, danos em redes de abastecimento de eletricidade, gás e telecomunicações e inundações.
