Chamusca acolhe curso gratuito de electricidade

O município da Chamusca vai promover um curso gratuito de electricidade, que decorre entre 12 de Março e 14 de Abril, no Centro de Apoio a Empresas, numa iniciativa integrada na estratégia de qualificação e capacitação da população local. A acção resulta de uma parceria com a Fábrica do Empreendedor e conta com formação ministrada pela ISQ Academy, sendo promovida pela Endesa, através da sua Escola Rural de Energia Sustentável. O curso insere-se no plano global de formação da empresa e no âmbito do Projecto de Transição Justa do Pego, que visa apoiar o desenvolvimento económico e social dos territórios afectados pelo encerramento da central termoelétrica.

Com uma duração total de 50 horas, a formação decorre em horário pós-laboral, das 18h00 às 22h00, combinando sessões presenciais e online. As aulas presenciais realizam-se nos dias 12, 20, 26 e 27 de Março, e 1, 7, 8 e 14 de Abril, enquanto as sessões online estão agendadas para 13 e 19 de Março. As inscrições são obrigatórias e estão abertas até 28 de Fevereiro, devendo ser efectuadas através de plataforma própria disponibilizada para o efeito. A iniciativa pretende contribuir para a criação de emprego, o reforço de competências técnicas e a fixação da população na região.