30/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-01-2026 07:00

Chamusca reúne entidades nacionais para discutir gestão de resíduos perigosos

Chamusca foi palco da 31.ª Reunião do Observatório Nacional dos CIRVER, um encontro que reuniu responsáveis nacionais da área ambiental para avaliar o funcionamento dos centros de tratamento de resíduos perigosos e definir estratégias para o sector em 2026.

A Chamusca acolheu, no dia 27 de Janeiro, a 31.ª reunião do Observatório Nacional dos CIRVER, juntando no concelho entidades nacionais com responsabilidades na regulação, fiscalização e acompanhamento de um sector considerado estratégico para a segurança ambiental. A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, do vice-presidente Rui Ferreira, e de outros representantes do município. Participaram ainda o presidente do Observatório Nacional dos CIRVER, Luís Mesquitella, bem como representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, da Autoridade da Concorrência e da CCDRLVT.
No âmbito dos trabalhos, os participantes realizaram uma visita às unidades dos CIRVER localizadas no concelho, exploradas pela SISAV e pela ECODEAL, permitindo um contacto directo com o funcionamento destas infraestruturas de referência nacional na gestão de resíduos perigosos. Da agenda da reunião fez ainda parte a aprovação do Plano de Actividades para 2026, reforçando o compromisso das entidades envolvidas com a segurança ambiental, a sustentabilidade e a melhoria contínua dos sistemas de tratamento, valorização e eliminação de resíduos perigosos.
