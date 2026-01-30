Gerador garante água à população da Barrosa após cortes de energia
A resposta de emergência passou por uma solução provisória no terreno para assegurar um serviço essencial, numa freguesia particularmente atingida pelos efeitos do mau tempo registado na madrugada de 28 de Janeiro.
A Câmara Municipal de Benavente garantiu o abastecimento de água à população da freguesia da Barrosa, após os constrangimentos provocados pela depressão Kristin, que afectou o concelho com especial incidência ao nível da rede eléctrica.
A Barrosa foi uma das freguesias mais penalizadas pelas falhas de energia, situação que acabou por comprometer o funcionamento do sistema de abastecimento de água, dependente de equipamentos de bombagem eléctrica.
Segundo a autarquia, perante a impossibilidade de uma resolução imediata por parte da Águas do Ribatejo, a Câmara Municipal avançou com a colocação de um gerador municipal para alimentar o furo responsável pelo envio de água para o depósito elevado, garantindo assim a reposição do serviço.
Fonte municipal adiantou que, na noite de quinta-feira, o abastecimento de água se encontrava já totalmente regularizado em toda a freguesia.
Apesar da normalização da situação, os meios da Câmara Municipal de Benavente mantêm-se no terreno, em articulação com outras entidades, a intervir nos locais onde ainda se registam danos ou constrangimentos, com o objectivo de minimizar os efeitos do fenómeno meteorológico extremo que atingiu o concelho.