Gerador garante água à população da Barrosa após cortes de energia

A Câmara Municipal de Benavente garantiu o abastecimento de água à população da freguesia da Barrosa, após os constrangimentos provocados pela depressão Kristin, que afectou o concelho com especial incidência ao nível da rede eléctrica.

A Barrosa foi uma das freguesias mais penalizadas pelas falhas de energia, situação que acabou por comprometer o funcionamento do sistema de abastecimento de água, dependente de equipamentos de bombagem eléctrica.

Segundo a autarquia, perante a impossibilidade de uma resolução imediata por parte da Águas do Ribatejo, a Câmara Municipal avançou com a colocação de um gerador municipal para alimentar o furo responsável pelo envio de água para o depósito elevado, garantindo assim a reposição do serviço.

Fonte municipal adiantou que, na noite de quinta-feira, o abastecimento de água se encontrava já totalmente regularizado em toda a freguesia.

Apesar da normalização da situação, os meios da Câmara Municipal de Benavente mantêm-se no terreno, em articulação com outras entidades, a intervir nos locais onde ainda se registam danos ou constrangimentos, com o objectivo de minimizar os efeitos do fenómeno meteorológico extremo que atingiu o concelho.