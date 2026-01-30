Sociedade | 30-01-2026 18:18
Município de Tomar cancela comemorações do 104.º aniversário dos Bombeiros
Foto Facebook Bombeiros do Município de Tomar
Decisão surge na sequência dos acontecimentos registados no concelho nos últimos dias, provocados pelas condições meteorológicas adversas.
O Município de Tomar anunciou o cancelamento da cerimónia comemorativa do 104.º aniversário dos Bombeiros do Município de Tomar, que estava prevista para este domingo, dia 1 de Fevereiro. A decisão surge na sequência dos acontecimentos registados no concelho nos últimos dias, provocados pelas condições meteorológicas adversas, que têm mobilizado diversos meios de resposta e exigido atenção redobrada das autoridades locais.
Segundo a autarquia, a prioridade neste momento passa pela gestão das consequências do mau tempo e pelo apoio às populações afectadas, motivo pelo qual foi decidido cancelar as celebrações previstas.
