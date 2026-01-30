Município de Tomar cancela comemorações do 104.º aniversário dos Bombeiros

O Município de Tomar anunciou o cancelamento da cerimónia comemorativa do 104.º aniversário dos Bombeiros do Município de Tomar, que estava prevista para este domingo, dia 1 de Fevereiro. A decisão surge na sequência dos acontecimentos registados no concelho nos últimos dias, provocados pelas condições meteorológicas adversas, que têm mobilizado diversos meios de resposta e exigido atenção redobrada das autoridades locais.

Segundo a autarquia, a prioridade neste momento passa pela gestão das consequências do mau tempo e pelo apoio às populações afectadas, motivo pelo qual foi decidido cancelar as celebrações previstas.