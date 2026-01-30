Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira tentou desviar-se no último instante

Os avisos da meteorologia aconselhavam as pessoas a ficar em casa mas há profissões essenciais que não podem parar. Um imigrante paquistanês, de 40 anos, ainda levava na carrinha os sacos de pão quente que tinha ajudado a tirar do forno e embalado numa panificadora em Arruda dos Vinhos para deixar nos clientes de Vila Franca de Xira quando acabou atingido fatalmente por uma árvore.

O padeiro de 40 anos, imigrante paquistanês, que foi a primeira vítima mortal da depressão Kristin em Portugal, tentou evitar a queda da árvore que o viria a matar na Estrada Nacional 1, em Vila Franca de Xira, junto ao posto de combustível de Povos.

As marcas da travagem brusca no pavimento, bem como a posição final do veículo após o acidente - na faixa à esquerda no sentido sul-norte - revelam que o condutor terá visto o que se passou momentos antes do acidente, travando e tentando desviar-se, embora a velocidade com que a árvore caiu sobre o automóvel acabasse por tornar o acidente inevitável. Teve morte imediata.

A O MIRANTE o comandante dos bombeiros de Vila Franca de Xira, Paulo Carolino, confirma que a carrinha estava cheia de sacos de pão embalado que estavam a ser distribuídos. A vítima, apurou O MIRANTE, residia e trabalhava numa empresa de panificação na zona norte do concelho de Arruda dos Vinhos. Terá começado o seu turno pouco antes da meia noite e, como habitualmente, embalava o pão ainda quente para o distribuir por vários clientes da região durante a madrugada, incluindo no concelho de Vila Franca de Xira e Alenquer. O acidente foi tratado pela divisão de trânsito da PSP de Lisboa.

A ficha da ocorrência nos bombeiros que foram ao local diz que a identidade e residência do condutor é desconhecida. O próprio presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, tentou obter informações junto da protecção civil municipal no sentido de endereçar condolências à família ou até realizar um voto de pesar em reunião de câmara mas sem sucesso.

Segundo o Inventário Municipal do Arvoredo em meio urbano da Câmara de Vila Franca de Xira, onde constam as mais de 31 mil árvores do concelho, a árvore que matou o trabalhador foi uma Olaia que estava classificada como estando em bom estado fitosanitário. “Tratando-se de uma árvore saudável e em bom estado, a queda ficou a dever-se à forte intensidade do vento que se registou”, esclarece o município, que lamenta o “triste acontecimento”.