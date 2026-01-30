uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-01-2026 15:03

Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira tentou desviar-se no último instante

Padeiro paquistanês que morreu em Vila Franca de Xira tentou desviar-se no último instante
Foto CMVFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os avisos da meteorologia aconselhavam as pessoas a ficar em casa mas há profissões essenciais que não podem parar. Um imigrante paquistanês, de 40 anos, ainda levava na carrinha os sacos de pão quente que tinha ajudado a tirar do forno e embalado numa panificadora em Arruda dos Vinhos para deixar nos clientes de Vila Franca de Xira quando acabou atingido fatalmente por uma árvore.

O padeiro de 40 anos, imigrante paquistanês, que foi a primeira vítima mortal da depressão Kristin em Portugal, tentou evitar a queda da árvore que o viria a matar na Estrada Nacional 1, em Vila Franca de Xira, junto ao posto de combustível de Povos.
As marcas da travagem brusca no pavimento, bem como a posição final do veículo após o acidente - na faixa à esquerda no sentido sul-norte - revelam que o condutor terá visto o que se passou momentos antes do acidente, travando e tentando desviar-se, embora a velocidade com que a árvore caiu sobre o automóvel acabasse por tornar o acidente inevitável. Teve morte imediata.
A O MIRANTE o comandante dos bombeiros de Vila Franca de Xira, Paulo Carolino, confirma que a carrinha estava cheia de sacos de pão embalado que estavam a ser distribuídos. A vítima, apurou O MIRANTE, residia e trabalhava numa empresa de panificação na zona norte do concelho de Arruda dos Vinhos. Terá começado o seu turno pouco antes da meia noite e, como habitualmente, embalava o pão ainda quente para o distribuir por vários clientes da região durante a madrugada, incluindo no concelho de Vila Franca de Xira e Alenquer. O acidente foi tratado pela divisão de trânsito da PSP de Lisboa.
A ficha da ocorrência nos bombeiros que foram ao local diz que a identidade e residência do condutor é desconhecida. O próprio presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, tentou obter informações junto da protecção civil municipal no sentido de endereçar condolências à família ou até realizar um voto de pesar em reunião de câmara mas sem sucesso.
Segundo o Inventário Municipal do Arvoredo em meio urbano da Câmara de Vila Franca de Xira, onde constam as mais de 31 mil árvores do concelho, a árvore que matou o trabalhador foi uma Olaia que estava classificada como estando em bom estado fitosanitário. “Tratando-se de uma árvore saudável e em bom estado, a queda ficou a dever-se à forte intensidade do vento que se registou”, esclarece o município, que lamenta o “triste acontecimento”.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar