Reposição de electricidade avança de forma gradual na freguesia de Meca

Algumas zonas da freguesia de Meca já voltaram a ter energia eléctrica. A junta esclarece que a instalação de geradores depende da E-Redes e não pode ser assegurada localmente.

O fornecimento de electricidade já começou a ser reposto em algumas zonas da freguesia de Meca, sendo que a reposição está a acontecer de forma gradual.

Segundo informação divulgada pela junta, relativamente à eventual colocação de geradores como solução alternativa, a autarquia esclarece que solicitou um parecer técnico sobre essa possibilidade. A resposta recebida indica que não é tecnicamente viável a junta proceder à instalação destes equipamentos. Mesmo que fosse possível obtê-los, seria sempre necessária autorização da E-Redes, cabendo também a essa entidade a responsabilidade pela respectiva montagem.

A junta sublinha ainda que não estaria em causa a utilização de um único gerador, mas sim de vários equipamentos, um por cada posto de transformação ou cabine, o que torna a solução impraticável por parte da autarquia.

A junta refere estar em contacto permanente com a E-Redes, acompanhando a evolução da situação e aguardando que a reposição do fornecimento de electricidade seja concluída com a maior brevidade possível, comprometendo-se a continuar a informar os fregueses sempre que existam novidades.