uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-01-2026 12:38

Sede da redacção de O MIRANTE continua sem eletricidade e comunicações

Sede da redacção de O MIRANTE continua sem eletricidade e comunicações
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Não há respostas nem informações das empresas de comunicações, luz e água, na maioria dos casos que afectam populações do distrito de Santarém e Leiria. Ourém vive situação de emergência, embora o Governo tenha deixado o concelho fora do Estado de Emergência.

A sede de O MIRANTE, situado no centro histórico da cidade de Santarém, continua sem eletricidade e comunicações desde o início da tempestade que deixou o distrito de Leiria e de Santarém em estado de emergência, embora o Governo esteja a tratar de forma diferente casos que têm a mesma gravidade. O trabalho dos jornalistas de O MIRANTE nesta altura é na rua, mas as dificuldades de comunicação e a dispersão da equipa complicam o trabalho de informação a que nos sentimos obrigados em tempo de desastres e calamidades.
Uma última nota para dar conta da falta de comunicação das operadoras de comunicações, dos serviços de água e de eletricidade, que afectam desde quarta-feira a grande maioria das populações dos concelhos de Leiria e Santarém.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar