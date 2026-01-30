Sede da redacção de O MIRANTE continua sem eletricidade e comunicações

Não há respostas nem informações das empresas de comunicações, luz e água, na maioria dos casos que afectam populações do distrito de Santarém e Leiria. Ourém vive situação de emergência, embora o Governo tenha deixado o concelho fora do Estado de Emergência.

A sede de O MIRANTE, situado no centro histórico da cidade de Santarém, continua sem eletricidade e comunicações desde o início da tempestade que deixou o distrito de Leiria e de Santarém em estado de emergência, embora o Governo esteja a tratar de forma diferente casos que têm a mesma gravidade. O trabalho dos jornalistas de O MIRANTE nesta altura é na rua, mas as dificuldades de comunicação e a dispersão da equipa complicam o trabalho de informação a que nos sentimos obrigados em tempo de desastres e calamidades.

Uma última nota para dar conta da falta de comunicação das operadoras de comunicações, dos serviços de água e de eletricidade, que afectam desde quarta-feira a grande maioria das populações dos concelhos de Leiria e Santarém.