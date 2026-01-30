Sem luz, sem água e sem comunicações: freguesias de Ourém em situação crítica

As freguesias do concelho de Ourém continuam a viver dias particularmente difíceis na sequência do forte temporal que atingiu a região, deixando marcas profundas no quotidiano das populações, sobretudo nas zonas mais rurais e periféricas. A falta prolongada de electricidade, água e comunicações tem agravado uma situação, expondo fragilidades antigas e colocando à prova a capacidade de resposta local.

Em várias freguesias, os cortes de energia mantêm-se, comprometendo o funcionamento de bombas de abastecimento de água, sistemas de saneamento e equipamentos essenciais. O impacto fez-se sentir de forma mais severa junto da população idosa, de pequenos produtores agrícolas e de famílias isoladas, que viram o acesso a bens básicos condicionado. As comunicações são outro dos problemas mais sentidos. A ausência de rede móvel e de internet tem deixado localidades praticamente incomunicáveis, dificultando pedidos de ajuda, o contacto com familiares e o acesso a informação. Em algumas zonas, a sensação de isolamento é total, com estradas secundárias cortadas por árvores caídas e detritos, atrasando a chegada de apoio técnico e operacional.

Nas freguesias do interior do concelho, onde a dispersão geográfica é maior, os constrangimentos são ainda mais evidentes. Pequenos comércios estão impedidos de funcionar, explorações agrícolas registam prejuízos e serviços básicos dependentes de soluções de emergência. A falta de energia impede também a normal actividade de lares, associações e colectividades, obrigando a uma gestão permanente de recursos.