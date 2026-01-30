Subida do Sorraia provoca alagamentos e cortes de vias no concelho de Coruche

A subida do nível das águas do rio Sorraia está a provocar cheias em diversas zonas do Vale do Sorraia, com alagamento de campos agrícolas e condicionamentos à circulação rodoviária, sobretudo no concelho de Coruche.

Segundo informação divulgada pelas autoridades locais, registam-se submersões e limitações de trânsito em vários pontos da rede viária, nomeadamente na ligação entre a EN114 e a EN251, na Estrada de Meias, bem como na ligação entre a EN114-3 e a EN119, na Ponte da Amieira. Encontra-se igualmente condicionado o desvio alternativo à Ponte da Escusa, devido ao galgamento das águas, o qual também provocou o desabamento do tabuleiro da travessia que se encontrava fechada ao trânsito há três anos.

É ainda referido o galgamento da margem esquerda do rio Sorraia, situação que contribui para a expansão das áreas inundadas e para a instabilidade dos acessos, num cenário que poderá manter-se nos próximos dias. De acordo com as previsões disponíveis, os caudais deverão continuar elevados, não sendo excluída a ocorrência de novos condicionamentos.

