uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-01-2026 11:43

Subida do Sorraia provoca alagamentos e cortes de vias no concelho de Coruche

Subida do Sorraia provoca alagamentos e cortes de vias no concelho de Coruche
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A evolução do caudal do rio Sorraia está a gerar constrangimentos à mobilidade e a alterar a paisagem ribeirinha no concelho de Coruche, com várias vias inundadas e apelos das autoridades à prudência.

A subida do nível das águas do rio Sorraia está a provocar cheias em diversas zonas do Vale do Sorraia, com alagamento de campos agrícolas e condicionamentos à circulação rodoviária, sobretudo no concelho de Coruche.
Segundo informação divulgada pelas autoridades locais, registam-se submersões e limitações de trânsito em vários pontos da rede viária, nomeadamente na ligação entre a EN114 e a EN251, na Estrada de Meias, bem como na ligação entre a EN114-3 e a EN119, na Ponte da Amieira. Encontra-se igualmente condicionado o desvio alternativo à Ponte da Escusa, devido ao galgamento das águas, o qual também provocou o desabamento do tabuleiro da travessia que se encontrava fechada ao trânsito há três anos.
É ainda referido o galgamento da margem esquerda do rio Sorraia, situação que contribui para a expansão das áreas inundadas e para a instabilidade dos acessos, num cenário que poderá manter-se nos próximos dias. De acordo com as previsões disponíveis, os caudais deverão continuar elevados, não sendo excluída a ocorrência de novos condicionamentos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar