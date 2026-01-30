uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 30-01-2026 13:28

Tomar abre balneários municipais para garantir banhos quentes a população sem água

Falhas no abastecimento, provocadas pelo mau tempo, levam a Câmara Municipal a disponibilizar os balneários do Complexo Desportivo Municipal como resposta de emergência e apoio social.

A Câmara Municipal de Tomar ativou medidas excecionais para apoiar a população afetada pelas falhas no abastecimento de água em várias zonas do concelho, disponibilizando os balneários do Complexo Desportivo Municipal para garantir o acesso a banhos quentes enquanto decorrem os trabalhos de reposição da normalidade.
Segundo informação da autarquia, os balneários das Piscinas Municipais de Tomar estão abertos hoje até às 22h00 e amanhã entre as 8h00 e as 22h00, com entrada pela porta lateral do edifício, na Estrada do Barreiro. A medida pretende assegurar condições mínimas de higiene e conforto aos munícipes que se encontram temporariamente privados de água nas suas habitações.
A Câmara Municipal explica que esta resposta surge na sequência dos constrangimentos registados no sistema de abastecimento, resultantes das recentes condições meteorológicas adversas que afetaram a região. O Município garante que está a acompanhar a situação no terreno e a desenvolver todos os esforços para a rápida reposição do serviço.
A autarquia apela ainda à compreensão da população, sublinhando que a abertura dos balneários municipais constitui uma resposta de caráter social e de proximidade, destinada a minimizar os impactos do atual cenário de emergência até que a normalidade seja restabelecida.
