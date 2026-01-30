Torres Novas disponibiliza balneários para banhos quentes

A Câmara de Torres Novas decidiu na quinta-feira, 29 de Janeiro, activar o Plano Municipal de Emergência para apoiar a população afectada num concelho onde há "indefinição da reposição da energia elétrica e comunicações".

A Comissão Municipal de Proteção Civil vai reunir esta sexta-feira, pelas 17h00, mas já foram tomadas tendo em vista a minimização do impacto negativo da passagem da tempestade na população. Entre outras está disponibilização dos balneários do Palácio dos Desportos, em Torres Novas, para "permitir acesso a banhos quentes aos munícipes afectados" pelas falhas no abastecimento de água. Os horários estão disponíveis em informação divulgada pelo município.