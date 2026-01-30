Tribunal liberta homem de Alhandra que tentou agredir polícias

Injúrias dirigidas a agentes da autoridade e resistência à sua actuação estiveram na origem de uma das detenções efectuadas na última semana pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, no conjunto de ocorrências registadas entre os dias 23 e 25 de Janeiro.

No dia 23 de Janeiro, na freguesia de Alhandra, a PSP deteve um homem de 39 anos pelos crimes de injúria e resistência e coação sobre funcionário. A intervenção policial teve origem num alerta para uma desordem envolvendo indivíduos alegadamente armados com armas brancas. No local, durante a abordagem ao grupo, um dos indivíduos negou qualquer altercação, apresentando, no entanto, um discurso contraditório e desconexo. Quando foi informado do dever de colaboração com as autoridades, o suspeito assumiu uma postura jocosa e passou a proferir injúrias contra os polícias. Apesar de advertido para cessar o comportamento, sob pena de incorrer em crime, manteve as ofensas, o que levou à sua imediata detenção.

Já nas instalações policiais, após a conclusão do expediente, foram retiradas as algemas para que o detido pudesse assinar a documentação. Nesse momento, reagiu de forma agressiva, tornando necessário o uso da força e o apoio de outros polícias para nova imobilização e algemagem. O homem foi conduzido às celas de detenção do comando de Lisboa da PSP, tendo sido presente à autoridade judiciária. Acabou por ser deixado em liberdade pelo tribunal enquanto espera pelo julgamento, com termo de identidade e residência.

No dia 24 de Janeiro, na freguesia de Vila Franca de Xira, foi detido um homem de 32 anos por condução sob influência de álcool e condução sem habilitação legal. A PSP interceptou o indivíduo após detectar uma condução irregular, que motivou a ordem de paragem. Abordado, o condutor admitiu não possuir qualquer documento legal que o habilitasse a conduzir. Submetido ao teste de alcoolémia, acusou uma taxa de 1,50 g/l de álcool no sangue. Perante os factos, foi-lhe dada voz de detenção, tendo sido constituído arguido e notificado para comparecer no Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte (Vila Franca de Xira), a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial.

Já no dia 25 de Janeiro, na freguesia de Alverca do Ribatejo, a PSP deteve um homem de 26 anos por condução sem habilitação legal, no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária aleatória. Abordado pelos agentes e questionado sobre a posse de documento que o habilitasse à condução de veículos a motor, o condutor tentou, por várias vezes, ludibriar os polícias, acabando por admitir que não possuía qualquer título legal para conduzir. Face à infração foi-lhe dada voz de detenção. O indivíduo foi igualmente constituído arguido e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público.