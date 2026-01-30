Turismo do Centro cria formulário para apurar prejuízos

A Turismo Centro de Portugal vai disponibilizar, nos próximos dias, um formulário online destinado ao levantamento dos prejuízos causados pela depressão Kristin, permitindo a municípios e empresários reportar perdas materiais e necessidades urgentes, numa região duramente atingida pelo mau tempo. Em comunicado, a Turismo Centro de Portugal explica que a informação recolhida servirá de base a contactos com a tutela, entidades e parceiros regionais, com o objectivo de encontrar “medidas rápidas e eficazes de apoio aos territórios atingidos”. Perante a gravidade da situação, a entidade apela ainda aos turistas e visitantes para que sigam rigorosamente as indicações das autoridades, evitem deslocações desnecessárias às zonas afectadas e adoptem comportamentos responsáveis, contribuindo para a segurança colectiva.

