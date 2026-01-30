uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 30-01-2026 10:43

Turismo do Centro cria formulário para apurar prejuízos

A Turismo Centro de Portugal manifesta o seu “mais profundo pesar pelas vítimas” da depressão Kristin, que deixou “um rasto de destruição em várias regiões e, de forma especialmente severa, no Centro de Portugal”.

A Turismo Centro de Portugal vai disponibilizar, nos próximos dias, um formulário online destinado ao levantamento dos prejuízos causados pela depressão Kristin, permitindo a municípios e empresários reportar perdas materiais e necessidades urgentes, numa região duramente atingida pelo mau tempo. Em comunicado, a Turismo Centro de Portugal explica que a informação recolhida servirá de base a contactos com a tutela, entidades e parceiros regionais, com o objectivo de encontrar “medidas rápidas e eficazes de apoio aos territórios atingidos”. Perante a gravidade da situação, a entidade apela ainda aos turistas e visitantes para que sigam rigorosamente as indicações das autoridades, evitem deslocações desnecessárias às zonas afectadas e adoptem comportamentos responsáveis, contribuindo para a segurança colectiva.

