Várias localidades de Arruda dos Vinhos continuam sem electricidade

Na sexta-feira, 30 de Janeiro, várias localidades do concelho de Arruda dos Vinhos mantinham-se sem fornecimento de energia eléctrica. As zonas afectadas são São Tiago dos Velhos, Adoseiros, A do Mourão, Louriceira de Baixo, Quinta da Serra, Casais da Granja, Antas, bem como Arranhó e Mata, estas últimas de forma parcial.

No que respeita ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino, o Centro Escolar de Arranhó encontra-se aberto, estando assegurado o serviço de refeições. Já o Centro Escolar de São Tiago dos Velhos permanece encerrado.

Face aos constrangimentos causados pela falha de energia, a câmara municipal activou um conjunto de medidas de apoio à população. A Piscina Municipal encontra-se disponível para utilização de banhos, mediante marcação prévia. Em dias úteis, o serviço funciona entre as 7h00 e as 22h00, com marcações até às 21h30. Aos fins de semana, está disponível das 8h00 às 13h00, com marcações até às 12h30.

Para garantir o acesso a refeições quentes, a autarquia disponibilizou as cozinhas do Pavilhão Multiusos, permitindo que os munícipes possam confecionar e tomar as suas refeições, devendo para o efeito levar os seus próprios utensílios e alimentos. O espaço funciona para almoços entre as 11h00 e as 15h00 e para jantares das 18h00 às 21h00, mediante marcação prévia.

Foi ainda criado um espaço de apoio ao teletrabalho. A Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos disponibiliza o seu salão, situado no Largo António Luís de Macedo, n.º 2, para quem necessite de um local com condições para trabalhar remotamente. O espaço está aberto diariamente, incluindo fins de semana, entre as 9h00 e as 22h00.

As autoridades locais apelam à população para que acompanhe as actualizações oficiais enquanto decorrem os trabalhos para reposição do fornecimento eléctrico.

A E-Redes reforçou que tem todas as equipas no terreno a trabalhar em contínuo para restabelecer o abastecimento de energia elétrica, mas que, dado o elevado número e a complexidade das anomalias e avarias verificadas, não tem condições para garantir um prazo para a reposição da situação.