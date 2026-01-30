uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-01-2026 15:20

Várias localidades de Arruda dos Vinhos continuam sem electricidade

Várias localidades de Arruda dos Vinhos continuam sem electricidade
Foto CMA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Tempestade já foi há três dias mas mesmo assim várias localidades do concelho de Arruda dos Vinhos continuam sem luz eléctrica e a população está a desesperar. E-Redes diz que tem equipas no terreno a tentar resolver a situação.

Na sexta-feira, 30 de Janeiro, várias localidades do concelho de Arruda dos Vinhos mantinham-se sem fornecimento de energia eléctrica. As zonas afectadas são São Tiago dos Velhos, Adoseiros, A do Mourão, Louriceira de Baixo, Quinta da Serra, Casais da Granja, Antas, bem como Arranhó e Mata, estas últimas de forma parcial.
No que respeita ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino, o Centro Escolar de Arranhó encontra-se aberto, estando assegurado o serviço de refeições. Já o Centro Escolar de São Tiago dos Velhos permanece encerrado.
Face aos constrangimentos causados pela falha de energia, a câmara municipal activou um conjunto de medidas de apoio à população. A Piscina Municipal encontra-se disponível para utilização de banhos, mediante marcação prévia. Em dias úteis, o serviço funciona entre as 7h00 e as 22h00, com marcações até às 21h30. Aos fins de semana, está disponível das 8h00 às 13h00, com marcações até às 12h30.
Para garantir o acesso a refeições quentes, a autarquia disponibilizou as cozinhas do Pavilhão Multiusos, permitindo que os munícipes possam confecionar e tomar as suas refeições, devendo para o efeito levar os seus próprios utensílios e alimentos. O espaço funciona para almoços entre as 11h00 e as 15h00 e para jantares das 18h00 às 21h00, mediante marcação prévia.
Foi ainda criado um espaço de apoio ao teletrabalho. A Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos disponibiliza o seu salão, situado no Largo António Luís de Macedo, n.º 2, para quem necessite de um local com condições para trabalhar remotamente. O espaço está aberto diariamente, incluindo fins de semana, entre as 9h00 e as 22h00.
As autoridades locais apelam à população para que acompanhe as actualizações oficiais enquanto decorrem os trabalhos para reposição do fornecimento eléctrico.
A E-Redes reforçou que tem todas as equipas no terreno a trabalhar em contínuo para restabelecer o abastecimento de energia elétrica, mas que, dado o elevado número e a complexidade das anomalias e avarias verificadas, não tem condições para garantir um prazo para a reposição da situação.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar