Sociedade | 31-01-2026 12:00

Apanhados a roubar telemóvel e automóvel na Póvoa e na Castanheira do Ribatejo

Um dos assaltantes fugiu com um automóvel e acabou caçado num parque de estacionamento na Castanheira do Ribatejo.

Dois homens foram apanhados a roubar no concelho de Vila Franca de Xira por agentes da Polícia de Segurança Pública e vão agora aguardar julgamento em liberdade. Os dois casos, distintos, aconteceram a 24 de Janeiro.
No primeiro caso, após uma denúncia por furto de telemóvel, os polícias desenvolveram diligências que permitiram identificar um possível suspeito, tendo o equipamento sido recuperado. Segundo a PSP, foram recolhidos indícios de apropriação ilegítima, uma vez que o suspeito pretendia fazer do objecto uma coisa sua. O indivíduo foi localizado na zona da Póvoa de Santa Iria, constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.
Numa segunda ocorrência, relacionada com o furto de um veículo, as chaves da viatura tinham sido previamente subtraídas do interior da residência da vítima. Na posse da descrição do suspeito, os polícias em patrulhamento avistaram um indivíduo com características coincidentes, procedendo à sua abordagem. Após ser informado do motivo da acção policial, o suspeito indicou prontamente a localização da viatura, referindo que se encontrava num parque de estacionamento da Castanheira do Ribatejo, confirmando ainda ter a chave do veículo em seu poder. Admitiu também ter realizado várias deslocações com a viatura. Os polícias deslocaram-se depois ao local indicado, onde confirmaram a presença do veículo, que foi apreendido para posteriores diligências e restituição ao legítimo proprietário. Tal como no primeiro caso, o suspeito foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.
A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP reafirma em comunicado que continuará a envidar esforços no combate a este tipo de práticas criminais, respondendo com imediatismo e celeridade de forma a impactar negativamente quem pretenda levar a cabo este tipo de ilícitos e a restabelecer o sentimento de segurança das populações, em particular das vítimas de crime.

