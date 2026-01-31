uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-01-2026 18:00

Câmara de Benavente vai propor Medalha de Honra para António José Ganhão

Câmara de Benavente vai propor Medalha de Honra para António José Ganhão
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A presidente da Câmara Municipal de Benavente anunciou a intenção de avançar com a atribuição da Medalha de Honra do Município ao antigo autarca António José Ganhão, numa proposta que deverá culminar com uma cerimónia evocativa no Dia da Liberdade.

A atribuição da Medalha de Honra do Município de Benavente ao antigo presidente da câmara António José Ganhão, que liderou a autarquia entre 1979 e 2013, foi anunciada na II Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Benavente, realizada na noite de 29 de Janeiro, no foyer do Cineteatro de Benavente.
A intenção foi assumida pela presidente do executivo, Sónia Ferreira, que afirmou pretender propor formalmente à Câmara Municipal de Benavente a atribuição da distinção e a realização da respectiva cerimónia de homenagem no próximo dia 25 de Abril.
O anúncio surgiu na sequência de uma intervenção da munícipe Palmira Machado, que defendeu o reconhecimento institucional do antigo presidente da câmara pelo percurso de mais de três décadas à frente dos destinos do concelho e pelo contributo prestado ao desenvolvimento do território.
O presidente da Assembleia Municipal, Luís Feitor, referiu que o órgão deliberativo irá analisar o teor da intervenção e os passos subsequentes, ficando a decisão final dependente de deliberação do executivo municipal.

Mais para ler na próxima edição de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar