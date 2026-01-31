Câmara de Benavente vai propor Medalha de Honra para António José Ganhão

A presidente da Câmara Municipal de Benavente anunciou a intenção de avançar com a atribuição da Medalha de Honra do Município ao antigo autarca António José Ganhão, numa proposta que deverá culminar com uma cerimónia evocativa no Dia da Liberdade.

A atribuição da Medalha de Honra do Município de Benavente ao antigo presidente da câmara António José Ganhão, que liderou a autarquia entre 1979 e 2013, foi anunciada na II Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Benavente, realizada na noite de 29 de Janeiro, no foyer do Cineteatro de Benavente.

A intenção foi assumida pela presidente do executivo, Sónia Ferreira, que afirmou pretender propor formalmente à Câmara Municipal de Benavente a atribuição da distinção e a realização da respectiva cerimónia de homenagem no próximo dia 25 de Abril.

O anúncio surgiu na sequência de uma intervenção da munícipe Palmira Machado, que defendeu o reconhecimento institucional do antigo presidente da câmara pelo percurso de mais de três décadas à frente dos destinos do concelho e pelo contributo prestado ao desenvolvimento do território.

O presidente da Assembleia Municipal, Luís Feitor, referiu que o órgão deliberativo irá analisar o teor da intervenção e os passos subsequentes, ficando a decisão final dependente de deliberação do executivo municipal.

