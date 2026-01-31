uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 31-01-2026 20:26

Entroncamento activa Plano Municipal de Emergência e reforça resposta a situações de risco

A decisão foi aprovada por unanimidade na Comissão Municipal de Proteção Civil e coloca todos os meios municipais e civis ao dispor da Protecção Civil Municipal

O município do Entroncamento activou, este sábado, dia 31 de Janeiro, o Plano Municipal de Emergência, na sequência de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada no âmbito das orientações emanadas pelo Governo e em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-B/2026. A decisão foi aprovada por unanimidade, permitindo que todos os meios municipais e civis fiquem mobilizados e ao dispor da Proteção Civil Municipal, com o objectivo de garantir uma resposta coordenada e eficaz a eventuais situações de emergência.
Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, destaca o compromisso conjunto das entidades envolvidas, sublinhando que a activação do plano reflete a devida preparação do concelho para responder a cenários de maior exigência, “Estamos preparados, com todos os meios municipais e civis mobilizados, para responder de forma rápida e eficaz, em estreita articulação com as orientações do Governo”, sublinha. A Comissão Municipal de Proteção Civil integra representantes do município e de diversas entidades com responsabilidade na gestão de situações de emergência, nomeadamente o presidente da câmara municipal, os presidentes das juntas de freguesia, o Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros Voluntários do Entroncamento, a PSP, o Regimento de Manutenção do Exército, a Unidade de Saúde Pública do ACES Médio Tejo, o Centro de Saúde, a Santa Casa da Misericórdia, o Instituto da Segurança Social, o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, a Infraestruturas de Portugal, a E-Redes e a Rádio Voz do Entroncamento.
O município do Entroncamento assegura que continuará a acompanhar de perto a evolução da situação, garantindo a divulgação de informação actualizada à população através dos canais oficiais.
