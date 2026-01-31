Exército mobiliza mais 13 equipas de intervenção para Tomar e Ferreira do Zêzere

O Exército mobilizou este sábado mais 13 equipas de intervenção para as zonas de Tomar e Ferreira do Zêzere, mantendo também todas as operações em curso desde quarta-feira para resposta à crise provocada pelo mau tempo.

O Exército mobilizou este sábado, 31 de Janeiro, mais 13 equipas de intervenção para as zonas de Tomar e Ferreira do Zêzere, mantendo também todas as operações em curso desde quarta-feira para resposta à crise provocada pelo mau tempo. Numa nota enviada à Lusa, o porta-voz do Exército refere que durante o dia de hoje prevê-se a mobilização de sete equipas de intervenção para Tomar e seis equipas de intervenção com motosserra para Ferreira do Zêzere, encontrando-se ainda em fase de mobilização cinco geradores.

Na sequência da depressão Kristin, que deixou um rastro de destruição em várias zonas do país, o Exército mantém no terreno, desde quarta-feira, um destacamento de engenharia, mobilizado para Ferreira do Zêzere, com a missão de limpar itinerários e estradas.

Na quinta-feira, foram mobilizados outros três destacamentos de engenharia – uma para a Marinha Grande e dois em Ferreira do Zêzere – e empenhados três módulos de energia com geradores, em Alvaiázere (distrito de Leiria), para accionamento de electrobombas em estações de captação de água, apoio aos bombeiros e apoio a um lar de idosos.

Em Tomar, desde quinta-feira que o Exército está a assegurar apoio de alojamento a 48 bombeiros e apoio ao município com uma equipa de desobstrução de itinerária equipada com motosserras. Aquele ramo das Forças Armadas mobilizou ainda, na sexta-feira, mais dois destacamentos de engenharia para Vieira de Leiria e um módulo de energia para restabelecer condições de funcionamento no Centro Social e Paroquial de Tomar. “O Exército prevê manter o dispositivo em prontidão e, em função das necessidades sinalizadas pelas autoridades competentes, continuar a incrementar e mobilizar meios”, refere a nota.

De acordo com o porta-voz do Exército, estão ainda disponíveis três destacamentos de engenharia, oito modelos de energia, 10 unidades militares que poderão acolher até 1.000 pessoas, um modelo de alimentação com capacidade para 100 pessoas e nove equipas de motosserristas.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, 28 de Janeiro, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Protecção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal. Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 1 de Fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.