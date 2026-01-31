Maternidade de Abrantes ultrapassa os 800 partos num total de 25 nacionalidades diferentes

A Maternidade da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos 800 partos anuais, com 823 nascimentos registados em 2025, o que representa um crescimento de cerca de 9% face aos 755 partos verificados em 2024. Do total de bebés nascidos, 400 são meninas e 423 são meninos. A maioria dos partos corresponde a utentes da região, com 40% das grávidas provenientes do concelho de Torres Novas, 30,7% de Abrantes e 14,7% de Tomar, confirmando a maternidade como uma resposta essencial para a população do Médio Tejo. Em simultâneo, a unidade reforçou o seu papel suprarregional, com cerca de 14% dos nascimentos (115 bebés) a dizerem respeito a utentes de fora da área de abrangência da ULS Médio Tejo, sobretudo dos concelhos de Santarém, Leiria e Caldas da Rainha, responsáveis por 98 desses partos.

Durante o ano foram ainda registados 12 partos de gémeos e 7,29% dos nascimentos ocorreram antes das 37 semanas de gestação, numa resposta articulada com a Unidade de Neonatologia, considerada determinante para o acompanhamento de recém-nascidos que necessitam de cuidados especializados. À semelhança do que acontece noutras maternidades da região de Lisboa e Vale do Tejo, cerca de um terço dos partos diz respeito a mães de nacionalidade não portuguesa, num total de 25 nacionalidades diferentes, com destaque para as comunidades brasileira e angolana, que representam aproximadamente três quartos destes nascimentos.

O crescimento da actividade foi assegurado num contexto de constrangimentos pontuais, graças ao esforço das equipas de saúde. O presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro, sublinha que a maternidade de Abrantes “se afirma como uma resposta segura, diferenciada e centrada nas pessoas”, destacando a dedicação das equipas médicas, de enfermagem e dos restantes profissionais como fator decisivo para a continuidade e qualidade do serviço prestado.