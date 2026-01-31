uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 31-01-2026 12:51

Município de Benavente abre piscinas e estaleiros para apoiar população sem electricidade

Perante as dificuldades sentidas por dezenas de famílias devido às falhas prolongadas no fornecimento de energia eléctrica, o município activou um conjunto de respostas de proximidade para mitigar os constrangimentos no concelho.

As Piscinas e os Estaleiros Municipais de Benavente e de Samora Correia vão estar abertos durante todo o fim-de-semana para prestar apoio à população, na sequência das interrupções no fornecimento de energia eléctrica registadas no concelho.
Segundo a Câmara Municipal de Benavente, esta medida visa assegurar o acesso livre a balneários e a postos de carregamento de aparelhos electrónicos, estando ainda prevista, nos estaleiros municipais, a possibilidade de confecção de refeições próprias.
As piscinas municipais de Benavente e de Samora Correia estarão abertas ao público entre as 08h00 e as 12h30 e das 15h00 às 18h00, enquanto os estaleiros municipais funcionarão em permanência entre as 11h00 e as 20h00.
A GNR, em articulação com equipas da autarquia, irá proceder ao aviso presencial das pessoas que se encontram em zonas sem electricidade ou sem rede, informando-as das soluções disponíveis.
A autarquia refere ainda que tem mantido contactos com a E-Redes, no sentido de apurar a dimensão do problema e o seu impacto no concelho, não tendo sido, até ao momento, comunicada qualquer previsão para a reposição total do serviço.
A situação está a ser acompanhada em estreita articulação com a Protecção Civil Municipal, mantendo-se os meios no terreno atentos à evolução do cenário.
