31/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 31-01-2026 18:57

Municípios da Lezíria do Tejo mobilizam meios de apoio a Ourém e Ferreira do Zêzere

equipamentos bombeiros
foto ilustrativa
Na sequência do Estado de Calamidade decretado devido aos impactos da recente tempestade, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), em articulação com o ICNF, mobilizou meios operacionais para apoiar os concelhos de Ourém e Ferreira do Zêzere, ambos fortemente afectados pelo mau tempo.

No âmbito deste apoio intermunicipal, foram disponibilizados dois Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios (VLCI) da Brigada de Sapadores da Lezíria do Tejo, envolvendo um total de 10 operacionais, com o objectivo de reforçar a capacidade de resposta no terreno. Paralelamente, Santarém disponibilizou três geradores eléctricos ao concelho de Ourém, enquanto o Chamusca assegurou a cedência de um gerador para Ferreira do Zêzere, contribuindo para minimizar os constrangimentos causados pelas falhas de energia registadas em várias localidades. Estas acções inserem-se numa estratégia de cooperação intermunicipal, visando garantir apoio rápido e eficaz às populações e aos serviços essenciais nos territórios mais afectados pela intempérie.

