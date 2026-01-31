uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 31-01-2026 07:00

Protecção Civil admite falhas no SIRESP durante a tempestade Kristin

Protecção Civil admite falhas no SIRESP durante a tempestade Kristin
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil reconheceu a existência de falhas na rede SIRESP durante a passagem da depressão Kristin por Portugal continental, admitindo que várias estações ficaram inoperacionais devido aos danos provocados pelo temporal.

O comandante nacional de emergência e protecção civil, Mário Silvestre, confirmou que a rede SIRESP registou falhas pontuais na sequência da tempestade Kristin, que afectou de forma severa as infraestruturas de comunicações em vários distritos do país. “Nós tivemos pontualmente falhas na rede SIRESP”, afirmou Mário Silvestre, durante uma conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. Segundo explicou, algumas estações fixas de comunicações foram mesmo “arrancadas pela base” devido à violência do vento, comprometendo temporariamente a cobertura da rede em determinadas zonas. Para mitigar os constrangimentos, a Protecção Civil trabalhou em articulação com a SIRESP e a NOS, recorrendo à instalação de estações móveis nos locais mais afectados. Ainda assim, o comandante nacional reconheceu que estas soluções de emergência apresentam limitações. Apesar das falhas registadas, Mário Silvestre destacou que, na manhã seguinte à passagem da tempestade, no distrito de Leiria, um dos mais castigados, o SIRESP acabou por ser a única rede operacional, uma vez que as restantes infraestruturas de comunicações estavam inoperacionais. O responsável garantiu ainda que as dificuldades sentidas no terreno não resultaram da ausência de comunicações entre os agentes, mas sim da dimensão dos danos provocados pelo temporal. Na mesma conferência de imprensa, revelou que todos os pedidos de geradores que chegaram ao comando nacional foram supridos, estando os equipamentos a ser redistribuídos à medida que o fornecimento de energia eléctrica é restabelecido em várias zonas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar