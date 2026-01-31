Sociedade | 31-01-2026 13:27
Rio Maior disponibiliza banhos nas piscinas e carregamento de telemóveis na biblioteca
A necessidade de prolongamento destas medidas, implementadas na sexta-feira, será reavaliada ao longo deste sábado.
Devido à existência de várias zonas do concelho de Rio Maior ainda sem fornecimento de energia eléctrica, a Câmara de Rio Maior informa que está a disponibilizar balneários para banhos nas Piscinas Municipais, este sábado até às 17h30.
É igualmente possível proceder ao carregamento de telemóveis na Biblioteca Municipal durante este sábado, até às 20h00. A necessidade de prolongamento destas medidas, implementadas na sexta-feira, será reavaliada ao longo deste sábado.
