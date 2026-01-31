uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 31-01-2026 07:00

Taxistas pressionam Câmara de Alenquer por carregamento eléctrico

carro electrico carregamento
foto ilustrativa
A eventual instalação de um posto de carregamento para veículos eléctricos destinado aos taxistas esteve em cima da mesa na reunião de Câmara de Alenquer.

A possibilidade de instalação de um posto de carregamento para veículos eléctricos destinado aos taxistas da praça de Alenquer foi levantada em reunião de Câmara pelo vereador do Chega, Carlos Sequeira. De acordo com o autarca, os taxistas já haviam solicitado essa infra-estrutura ao município. Carlos Sequeira sublinhou ainda a importância de criar melhores condições para os profissionais do sector, numa altura em que a transição para a mobilidade eléctrica assume um peso crescente.
O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS) afirmou não ter conhecimento formal do pedido dos taxistas, garantindo, no entanto, que a situação será analisada. O edil reconheceu que a criação de um posto de carregamento faz sentido, defendendo igualmente a necessidade de reabilitar a praça de táxis.
O vereador independente Tiago Pedro recordou o projecto do estacionamento subterrâneo junto ao Parque Vaz Monteiro, o qual previa, numa fase inicial, a deslocalização da praça de táxis. Segundo explicou, na altura não foi possível chegar a acordo com os profissionais do sector. Tiago Pedro salientou que importa agora definir claramente o que se pretende para o futuro da praça de táxis, lembrando que o anterior executivo não descartou a possibilidade de existirem vários pontos para os táxis ao longo da vila, e não apenas um espaço concentrado numa única praça.

