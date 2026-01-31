uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 31-01-2026 13:16

Tempestade causou meia centena de desalojados em Mação

A electricidade está a ser reposta progressivamente no concelho de Mação, mas ao nível das comunicações o processo está mais demorado.

Cerca de 50 pessoas ficaram desalojadas no concelho de Mação devido à passagem da tempestade Kristin, que causou danos em muitas casas e edifícios públicos assim como em garagens, arrecadações e estruturas agrícolas e outras infraestruturas. As pessoas que ficaram com as suas casas inabitáveis foram todas acomodadas de diversas formas, estando todas bem, informou a Câmara de Mação.

A electricidade está a ser reposta progressivamente de sul para norte, estando ainda sem energia uma localidade da freguesia de Amêndoa, algumas localidades da freguesia de Carvoeiro e ainda algumas da freguesia de Cardigos, segundo o último ponto da situação feito pelo município este sábado, 31 de Janeiro. “As equipas da E-redes estão no terreno e diga-se, tem feito um trabalho fantástico. A previsão inicial era de 5 dias”, informa a autarquia liderada por José Fernando Martins.

Já no que toca a comunicações o processo está mais demorado. Quase todo o concelho está ainda sem comunicações, estando as comunicações móveis apenas a funcionar na zona da sede de concelho e em alguns pontos específicos de algumas localidades. A rede fibra não se encontra a funcionar. Ortiga não foi muito afectada pelo temporal, mas também está com problemas a esse nível.

O município acrescenta que a falta de electricidade começou a condicionar o abastecimento de água, pois grande parte deste abastecimento ou mesmo a totalidade recorre a sistemas de bombas com recurso a energia eléctrica. “Foram colocados geradores em locais estratégicos e estamos em crer que durante a manhã de hoje a situação ficará resolvida. Já todos os depósitos estão a ser abastecidos para minimizar o impacto negativo desta situação”, adianta.

Vão continuar equipas no terreno para resolverem situações que sejam de maior urgência, sendo que muitas situações ainda carecem de intervenção profunda. Este sábado é considerado um dia importante para que as pessoas possam tentar recuperar alguns telhados, dado que não se prevê chuva.

