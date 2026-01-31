Tráfico de droga em Santarém na mira das autoridades

No dia 20 de Janeiro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém deteve um jovem de 19 anos, na zona do Campo dos Leões, suspeito de tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 118 doses de haxixe. Durante a mesma abordagem foram ainda identificados dois menores de 15 anos; um deles estava na posse de uma arma branca com resíduos de estupefacientes, também apreendida pelas autoridades. O detido foi presente à autoridade judiciária a 21 de Janeiro e ficou sujeito à medida de coacção de termo de identidade e residência, enquanto os menores foram entregues aos respectivos responsáveis e a situação foi comunicada às entidades competentes.

Este episódio insere-se num contexto mais amplo de combate intensificado ao tráfico de droga. Em 19 de Dezembro último, um jovem de 23 anos foi detido pela PSP em Santarém por tráfico de droga e vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, após ter sido presente à autoridade judicial. Durante a operação da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, realizada no dia 19 de Dezembro, foram apreendidas 8.861 doses individuais de cocaína; 32.300 doses de haxixe; 160€ em notas; dois telemóveis; uma arma eléctrica; uma balança de precisão; dois automóveis ligeiros; dois motociclos; 85 munições de diversos calibres; e ainda diverso material para acondicionamento de produto estupefaciente.

No dia 18 de Dezembro, a PSP de Santarém tinha já detido outro jovem, de 24 anos, igualmente por suspeita de tráfico de droga. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em domicílio na cidade, os agentes apreenderam 47 doses individuais de haxixe; 160€ em dinheiro; um telemóvel; uma balança de precisão; uma faca; um maçarico; e diverso material para acondicionamento de produto estupefaciente. Foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas e proibição de contacto com os restantes intervenientes no processo.

Nos últimos anos têm sido várias as acções policiais orientadas para desmantelar redes e prevenir a circulação de estupefacientes na região. Em Julho de 2025, por exemplo, uma operação da PSP em Santarém resultou na detenção de sete pessoas, com idades entre os 19 e os 37 anos, e na apreensão de mais de 63.613 doses de haxixe, duas viaturas e telemóveis, durante acções de combate ao tráfico na cidade.

No âmbito de operações mais amplas de segurança interna, a Guarda Nacional Republicana (GNR) também tem actuado no distrito: em Benavente e Salvaterra de Magos, por exemplo, uma investigação de longo curso levou ao desmantelamento de uma rede criminosa que operava tráfego de drogas e à apreensão de centenas de doses de haxixe, cocaína e canábis, além de armas e numerário, com posterior aplicação de medidas de coacção em tribunal. Ainda em 2025, a Polícia Judiciária (PJ) deteve em Santarém um homem de 41 anos por integração numa organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de estupefacientes e ao branqueamento de capitais. Nesta investigação, que culminou após meses de trabalho policial, foram apreendidos 320 quilos de folhas de canábis dissimuladas em mercadorias, assim como veículos e equipamentos sofisticados utilizados para escapar à vigilância das autoridades. Além destas acções, a GNR também conduziu operações de patrulhamento que levaram à detenção de indivíduos por tráfico de droga no concelho de Almeirim, com apreensões significativas de doses de haxixe e liamba.