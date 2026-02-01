Sociedade | 01-02-2026 18:00
Alenquer inicia processo para regular apoio alimentar no concelho
Perante o aumento de pedidos e listas de espera no apoio alimentar, a Câmara de Alenquer quer avançar com um regulamento municipal próprio. A proposta formaliza e reforça a intervenção da autarquia nesta área social.
A Câmara Municipal de Alenquer vai dar início ao procedimento para a elaboração do Projeto do Regulamento Municipal de Apoio Alimentar, com o objectivo de reforçar a resposta às famílias do concelho em situação de maior vulnerabilidade social.
A proposta surge na sequência da insuficiência das respostas existentes. As instituições com valência de Banco Alimentar sediadas no concelho não conseguem, por si só, dar resposta a todos os pedidos de apoio alimentar, situação que tem levado a autarquia a intervir através de Protocolos de Colaboração de Ajuda Alimentar, procurando assegurar a satisfação das necessidades básicas das famílias mais carenciadas residentes em Alenquer.
Também o Programa de Apoio Alimentar Pessoas 2030 se revela incapaz de responder à totalidade das solicitações, existindo pessoas em lista de espera para integração na medida. Este contexto fundamenta a necessidade de criação de um regulamento municipal próprio, que permita estruturar e reforçar a intervenção local nesta área.
O regulamento está aberto a sugestões que deverão ser remetidas no prazo de dez dias úteis a contar da data de publicitação do início do procedimento, mediante requerimento dirigido ao presidente da câmara, pedido apresentado no balcão de atendimento da autarquia ou por correio electronico para acao.social@cm-alenquer.pt.
