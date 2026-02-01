uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 01-02-2026 15:00

Entroncamento distinguido com certificado de sustentabilidade ambiental

ambiente clima alteracoes climaticas
Município do Entroncamento foi reconhecido pelo impacto positivo das suas opções ambientais, ao contribuir para a reciclagem de 20.538 embalagens do tipo Tetra Pack e evitado a emissão de 803,6 quilos de dióxido de carbono.

O município do Entroncamento recebeu um Certificado de Sustentabilidade Ambiental, atribuído pela empresa SEPITRA, que reconhece o impacto positivo das opções adoptadas pela autarquia ao nível do consumo responsável e da redução da pegada ambiental. A informação foi avançada pelo presidente da câmara municipal, Nelson Cunha, na última reunião de câmara.
O certificado tem por base o volume de papel reciclado ECONATURAL L ONE adquirido pelo município entre Novembro de 2024 e Novembro de 2025, reflectindo um conjunto de práticas ambientais que têm vindo a ser implementadas desde 2023, ano em que se iniciou a colaboração com a SEPITRA. De acordo com os dados oficiais, entre Novembro de 2024 e Novembro de 2025 o município do Entroncamento contribuiu para a reciclagem de 20.538 embalagens do tipo Tetra Pack, evitou a emissão de 803,6 quilos de dióxido de carbono para a atmosfera e também o abate de nove árvores de porte médio. Segundo o presidente, ao longo deste período o município tem desenvolvido um trabalho consistente de melhoria das práticas ambientais, nomeadamente através da substituição progressiva dos dispensadores de papel nas instalações sanitárias de vários equipamentos municipais, medida que, segundo o autarca, será alargada a outros pisos dos edifícios municipais. A autarquia detalha que procedeu à adopção de papel reciclado com menor impacto ambiental e à substituição dos doseadores de sabonete líquido para as mãos por equipamentos da SEPITRA, assim como a substituição de detergentes por outros ligados à rede.

