Sociedade | 01-02-2026 07:00
Recolha de Sangue na Granja em Vialonga
Iniciativa é promovida pelo Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga.
O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, no dia 9 de Fevereiro, uma recolha de sangue nas instalações da Sociedade Recreativa da Granja. A acção tem lugar entre as 15h00 e as 19h00 e é realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa. Podem participar na ação todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde. A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas com um impacto profundo na vida de muitos doentes.
