Transtejo Soflusa celebrou 50 anos a sonhar com novas rotas e ligação turística a VFX

A Transtejo Soflusa (TTSL) celebrou 50 anos a cruzar as duas margens do Tejo e o novo presidente do conselho de administração da empresa, Rui Rei, diz já sonhar com novas rotas, como a ligação do Montijo ao Parque das Nações, uma nova rota entre Algés e Trafaria e uma futura rota turística que venha a passar por Vila Franca de Xira. A O MIRANTE, o administrador admite que reforçar o transporte fluvial regular entre VFX e Lisboa “é uma questão a avaliar”, mas que já está a ser estudada a possibilidade de criar uma rota turística nos cacilheiros mais antigos e que isso poderá vir a permitir criar rotas de lazer até Vila Franca de Xira.

“Há muitos anos chegou a existir uma iniciativa chamada “Ir almoçar a VFX”. Era um cacilheiro que fazia essa ligação. A Transtejo está disponível para poder equacionar algumas dessas possibilidades, nomeadamente de um ponto de vista turístico, levar alguns dos cidadãos da Área Metropolitana de Lisboa a VFX para almoçar e conhecer a realidade dos vários concelhos, por exemplo, entre eles VFX”, explica. Rui Rei, ex-autarca da Câmara de VFX, está no cargo desde 13 de Outubro do ano passado. “Estar ao leme de uma empresa com esta história e importância tem sido um desafio importante, mas é algo em que, no fim do dia, se tivermos as decisões correctas, teremos impactos positivos na vida de muitas pessoas”, refere.

Os 50 anos da empresa foram celebrados na manhã de quarta-feira, 21 de Janeiro, a bordo de um dos novos navios eléctricos da frota da TTSL, no Cais do Sodré. “Temos uma história que nos orgulha, com dificuldades, desafios e problemas, claro, quem não os tem. Mas temos o nosso rumo focado no futuro”, defendeu Rui Rei, que anunciou também para Março uma nova ligação regular entre o Seixal, Barreiro e o Cais do Sodré. O líder da Transtejo avançou ainda com a intenção de abrir os terminais a empresas privadas de carácter turístico. “Não há nenhuma razão para isso não acontecer. Temos de ser geradores de receita para aliviarmos o Estado”, defendeu.

A frota da TTSL tem hoje 10 novos navios totalmente eléctricos, que permitem viagens silenciosas no Tejo, numa frota total de 29 navios. O ano passado a empresa transportou 21 milhões de pessoas e, dessas, 11 milhões viajaram na rota do Barreiro, que é a sua maior operação. Entre Cacilhas e o Cais do Sodré viajaram mais de 7 milhões de pessoas. “Temos consciência dos desafios que temos em cima da mesa e do que o Montijo e o Seixal esperam de nós. Obtivemos há poucos dias os resultados do primeiro estudo da ligação a Algés que o ministro nos tinha solicitado. Estamos a iniciar o estudo de navegabilidade de toda a margem sul e inclusive de criar uma possível ligação ao Parque das Nações”, anunciou Rui Rei. O Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, esteve na sessão e sublinhou a importância da crescente integração entre os diferentes meios de transporte público na AML. Numa altura em que a procura pelo transporte fluvial entre as duas margens do Tejo está a crescer, Rui Rei prometeu uma empresa empenhada em honrar a sua história e crescer rumo ao futuro.