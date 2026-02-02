Algumas escolas de Tomar continuam encerradas devido à tempestade Kristin

Apesar de a maioria das escolas estar a funcionar com todas as respostas educativas, alguns estabelecimentos permanecem encerrados ou com actividade lectiva condicionada.

A Câmara de Tomar actualizou a informação relativa ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino do concelho, após a passagem da tempestade Kristin. Apesar de a maioria das escolas estar a funcionar com todas as respostas educativas, alguns estabelecimentos permanecem encerrados ou com actividade lectiva condicionada.

Nas localidades de Olalhas, Casais e Junceira, os estabelecimentos estão a funcionar apenas com ATL, não havendo actividade lectiva. Mantêm-se encerradas as EB/JI de Vale do Calvo, Serra e Carregueiros, por ainda não reunirem as condições necessárias de segurança, fornecimento de energia eléctrica e/ou abastecimento de água.

Entre as escolas que retomaram a actividade lectiva normal contam-se a Escola Profissional de Tomar, a Escola Secundária Jácome Ratton, a Escola Secundária de Santa Maria do Olival, o Centro Escolar de São Pedro, a EBI de Santa Iria, bem como várias escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e jardins de infância.

A Câmara de Tomar informa que esta situação será avaliada e actualizada diariamente, de acordo com a evolução dos trabalhos de reposição das condições de segurança e dos serviços essenciais. A autarquia apela à compreensão de toda a comunidade educativa, sublinhando que as decisões tomadas têm como prioridade máxima a segurança das crianças, alunos e profissionais.