Sociedade | 02-02-2026

Barquinha reforça investimento na protecção animal

A Câmara de Vila Nova da Barquinha atingiu em 2025 o valor mais elevado de investimento em políticas de bem-estar animal dos últimos quatro anos.

A Câmara de Vila Nova da Barquinha reforçou, ao longo dos últimos anos, o investimento nas políticas de bem-estar animal, atingindo em 2025 o valor mais elevado dos últimos quatro anos, com 119 animais intervencionados e uma despesa municipal de cerca de 9.300 euros em acções de esterilização, identificação e controlo da população animal.
De acordo com os dados revelados pelo município, ao longo de 2025 foram esterilizados, registados e identificados com microchip 119 animais, entre cães e gatos, destacando-se a população felina, com 43 gatos e 75 gatas intervencionados, tendo sido ainda abrangido um cão.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha sublinha que estas medidas são fundamentais para reduzir o número de animais abandonados no concelho, prevenir a propagação de doenças e promover uma convivência equilibrada entre pessoas e animais, garantindo que o município continuará a apostar neste tipo de programas nos próximos anos.
