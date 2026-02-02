Câmara de Alenquer lança formulário para registo de danos provocados pelo mau tempo

A Tempestade Kristin não poupou a zona Oeste, onde o concelho de Alenquer se inclui.

Para que o inventário mais aproximado dos prejuízos causados aconteça, o Município de Alenquer divulga um formulário direcionado a empresas, explorações agrícolas e famílias onde os interessados podem discriminar o impacto que a intempérie causou.

A iniciativa foi despoletada pela Associação Empresarial Da Região Oeste (AIRO), em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), à qual a Câmara de Alenquer se junta. A compilação de dados reunidos seráfundamental para a elaboração de um dossiê regional consolidado e para sustentar eventuais pedidos de apoio junto das entidades competentes, refere a autarquia em nota.

No mesmo âmbito, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) informa os agricultores desta região que se encontra disponível um formulário para a declaração de prejuízos agrícolas resultantes de ocorrências graves decorrentes das condições meteorológica adversas.