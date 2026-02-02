uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-02-2026 14:10

Câmara de Alenquer lança formulário para registo de danos provocados pelo mau tempo

Câmara de Alenquer lança formulário para registo de danos provocados pelo mau tempo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município de Alenquer apela a empresas, famílias e agricultores para reportarem os prejuízos causados pela tempestade. Os dados vão sustentar pedidos de apoio junto das entidades competentes.

A Tempestade Kristin não poupou a zona Oeste, onde o concelho de Alenquer se inclui.
Para que o inventário mais aproximado dos prejuízos causados aconteça, o Município de Alenquer divulga um formulário direcionado a empresas, explorações agrícolas e famílias onde os interessados podem discriminar o impacto que a intempérie causou.
A iniciativa foi despoletada pela Associação Empresarial Da Região Oeste (AIRO), em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), à qual a Câmara de Alenquer se junta. A compilação de dados reunidos seráfundamental para a elaboração de um dossiê regional consolidado e para sustentar eventuais pedidos de apoio junto das entidades competentes, refere a autarquia em nota.
No mesmo âmbito, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) informa os agricultores desta região que se encontra disponível um formulário para a declaração de prejuízos agrícolas resultantes de ocorrências graves decorrentes das condições meteorológica adversas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar