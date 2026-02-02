Sociedade | 02-02-2026 12:44
Charolinha da Mata dos Sete Montes destruída
Queda de várias árvores de grande porte sobre a estrutura provocou a quase total destruição do monumento. Município encontra-se a desenvolver um levantamento exaustivo dos danos.
A passagem da Tempestade Kristin pelo concelho de Tomar causou danos relevantes na Charolinha da Mata Nacional dos Sete Montes, um dos elementos patrimoniais integrados naquele espaço histórico e natural. Segundo informação do Município de Tomar, a queda de várias árvores de grande porte sobre a estrutura provocou a quase total destruição do monumento, afectando de forma significativa a sua integridade e a área envolvente.
Perante a gravidade da situação, a autarquia encontra-se a desenvolver um levantamento exaustivo dos danos, em articulação com as entidades competentes, nomeadamente o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e o Convento de Cristo. O objectivo passa pela avaliação técnica da ocorrência e pela definição das medidas necessárias à estabilização e futura recuperação deste elemento patrimonial.
O município sublinha que este trabalho conjunto é essencial para garantir uma resposta adequada à preservação do património histórico e natural da Mata Nacional dos Sete Montes, fortemente afectado pela intempérie.
