uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-02-2026 09:08

Circulação suspensa na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca

Circulação suspensa na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Devido a inundação a linha de comboio entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca esteve encerrada esta manhã.

A circulação ferroviária na Linha do Norte no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca estava hoje pelas 06h00 suspensa devido a inundação na via, segundo a CP – Comboios de Portugal.
Na rede social Facebook, a CP indica que, na sequência do temporal de quarta-feira, a circulação ferroviária continua suspensa e sem previsão de retoma devido ao mau tempo nos Urbanos de Coimbra, na Linha do Douro, entre Régua e Pocinhho, na Linha do Oeste e na Linha do Norte, com supressão dos serviços de Longo Curso entre Braga e Lisboa.
Na nota, a CP adianta que no domingo foi reposto o serviço Intercidades, na Linha da Beira Alta, no troço Coimbra B - Guarda, com recurso a UTE 2240 (utilização temporária de automotoras elétricas da série 2240).
Foi igualmente reposto no domingo o serviço regional entre Entroncamento e Soure, na Linha do Norte.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar