Sociedade | 02-02-2026 17:05
Deslizamento de terras leva berma de rua em Santarém
Um deslizamento de terras levou parte da berma da Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém, na zona em calçada à portuguesa habitualmente usada para estacionamento automóvel. A área afectada encontra-se devidamente sinalizada e delimitada.
