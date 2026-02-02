uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 02-02-2026 17:05

Deslizamento de terras leva berma de rua em Santarém

Um deslizamento de terras levou parte da berma da Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém.

Um deslizamento de terras levou parte da berma da Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém, na zona em calçada à portuguesa habitualmente usada para estacionamento automóvel. A área afectada encontra-se devidamente sinalizada e delimitada.

