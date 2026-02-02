Encontrado morto no interior de habitação em Salvaterra de Magos

Um homem foi encontrado morto no interior de uma habitação em Salvaterra de Magos, entre as 09h00 e as 09h30 de segunda-feira, 2 de fevereiro. A informação foi confirmada a O MIRANTE por fonte da GNR, que adianta que o alerta foi dado pelo arrendatário da casa, que estranhou não ver o inquilino há algum tempo.

As autoridades deslocaram-se ao local, entraram na residência e encontraram o homem já sem vida, sendo o corpo do sexo masculino, com a idade ainda por apurar. No local estiveram elementos da GNR e os Bombeiros de Salvaterra de Magos, estando as circunstâncias da morte a ser averiguadas pelas autoridades.