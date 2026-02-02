uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 02-02-2026 18:12

Encontrado morto no interior de habitação em Salvaterra de Magos

Encontrado morto no interior de habitação em Salvaterra de Magos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O alerta foi dado na manhã de 2 de Fevereiro, pelo senhorio, que estranhou a ausência prolongada do inquilino.

Um homem foi encontrado morto no interior de uma habitação em Salvaterra de Magos, entre as 09h00 e as 09h30 de segunda-feira, 2 de fevereiro. A informação foi confirmada a O MIRANTE por fonte da GNR, que adianta que o alerta foi dado pelo arrendatário da casa, que estranhou não ver o inquilino há algum tempo.
As autoridades deslocaram-se ao local, entraram na residência e encontraram o homem já sem vida, sendo o corpo do sexo masculino, com a idade ainda por apurar. No local estiveram elementos da GNR e os Bombeiros de Salvaterra de Magos, estando as circunstâncias da morte a ser averiguadas pelas autoridades.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar