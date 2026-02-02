Homem de 60 anos detido por coação e furto no Forte da Casa

A PSP deteve no Forte da Casa um homem de 60 anos pelos crimes de coação e furto.

O suspeito abordou um homem que se encontrava na sua viatura e reclamou o pagamento de dívidas de trabalhos de construção civil. No decorrer da discussão tirou os oculos da cara da vitima, que padecendo de uma doença ocular grave ficou impedida de conduzir e abandonar o local com segurança e por isso chamou a PSP.

Os policias recuperaram os óculos avaliados em 400 euros e entregaram-no ao proprietário.

Apesar de não se terem registado danos físicos ou materiais na viatura, a atitude de coação e a privação de um bem essencial à saúde levaram à detenção imediata do suspeito.

O detido foi notificado para comparecer no tribunal de Vila Franca de Xira para primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coação.