Mau tempo condiciona circulação em várias estradas do concelho de Alenquer

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Alenquer registou, nas últimas horas, várias ocorrências relacionadas com as más condições climatéricas, situação que está a provocar condicionamentos à circulação rodoviária em diferentes pontos do concelho.

Entre as vias afectadas encontra-se a Estrada da Bemposta, que está totalmente encerrada ao trânsito. Também a Estrada da Serra, nos Casais do Chorão, se encontra encerrada, sendo permitido apenas o acesso a moradores. Igual medida foi adoptada na Rua Casal do Pinhal, no acesso à Silveira do Pinto, na freguesia de Ribafria, onde a circulação está igualmente limitada a residentes.

As autoridades apelam a que os condutores circulem com a máxima precaução, adoptem uma condução defensiva e acompanhem os avisos oficiais, que se encontram em actualização permanente, tendo em conta a evolução das condições meteorológicas.