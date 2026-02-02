Sociedade | 02-02-2026 12:40
Ota mobiliza-se em solidariedade com Leiria
Junta de Freguesia de Ota, em parceria com o grupo “Os transtornados”, entregou mantimentos às populações afectadas pela tempestade Kristin. Amanhã realiza-se uma recolha de bens no Centro Paroquial da Ota.
A Junta de Freguesia de Ota apelou à participação da população na recolha de bens para as zonas afectadas pela tempestade Kristin. A ação decorrerá no dia 3 de fevereiro, entre as 09h00 e as 18h00, no Centro Paroquial da Ota, junto à Igreja Matriz, e pretende angariar materiais de construção, roupas e cobertores.
A iniciativa surge após uma primeira ação solidária em Leiria, em que a junta, com o grupo “Os transtornados”, entregou mantimentos às populações mais afectadas pelos fenómenos meteorológicos recentes.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar